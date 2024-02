Deep Yellow Aktie: Es wird konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Deep Yellow wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Deep Yellow überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 56,47, was bedeutet, dass Deep Yellow weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Deep Yellow in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Deep Yellow in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Deep Yellow-Aktie ein Durchschnitt von 1,03 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1.345 AUD (+30,58 Prozent Unterschied), weshalb eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,31 AUD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Deep Yellow für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Deep Yellow wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Deep Yellow insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingeordnet.