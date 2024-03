Deep Yellow Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen hinweg betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte von 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI der Deep Yellow liegt bei 63,93, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 55,21 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deep Yellow-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,06 AUD lag, während der aktuelle Kurs 1,26 AUD beträgt, was einer Abweichung von +18,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs bei 1,35 AUD, was unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,67 Prozent) liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deep Yellow-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigen sich wichtige Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Deep Yellow festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Insgesamt wird Deep Yellow somit auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung. Daher führt unsere Einschätzung insgesamt zu einem "Gut" für Deep Yellow.