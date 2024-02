Deep Yellow Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Deep Yellow Aktie wird von Anlegern und Social Media Diskussionen positiv bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch in den letzten Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, was weiterhin das Interesse der Anleger zeigt.

Das Sentiment und Buzz rund um Deep Yellow hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsintensität zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Interesse der Anleger abnimmt und die Diskussionen weniger werden, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Deep Yellow zeigt mit einem Niveau von 52,46 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Deep Yellow derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs liegt um 52,08 Prozent über dem GD200 und um 23,73 Prozent über dem GD50, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.