Deep Yellow Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Deep Yellow auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 84,85 Punkte, was darauf hindeutet, dass Deep Yellow momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Deep Yellow weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Deep Yellow eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, wodurch Deep Yellow eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Diese positive Auffälligkeit wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert, während die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Deep Yellow daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Deep Yellow-Aktie beträgt aktuell 0,85 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 1,19 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich für Deep Yellow auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.