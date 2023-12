Deep-South Aktie: In Lauerstellung

Die Aktie von Koryx Copper weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 3 Prozent. Daher ist die Aktie im Vergleich zu anderen Investments weniger rentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt, dass über Koryx Copper in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv gesprochen wurde. An sieben Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die Koryx Copper-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts schlecht abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,07 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von 42,86 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,05 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Koryx Copper-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Koryx Copper liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".