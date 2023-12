Deep Medicine Acquisition Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Deep Medicine Acquisition Corp":

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Deep Medicine Acquisition in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, was zu einem neutralen Rating auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deep Medicine Acquisition-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,24 USD. Der letzte Schlusskurs von 11,51 USD weicht nur um +2,4 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 11,59 USD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,69 Prozent Abweichung). Auch hier wird die Aktie daher mit einem neutralen Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deep Medicine Acquisition-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich mit einem Wert von 57,58 eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein neutrales Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren in den vergangenen Wochen positivere Meinungen und Themen rund um Deep Medicine Acquisition. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Deep Medicine Acquisition bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.