Deep Green Waste, Recycling Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Deep Green Waste & Recycling diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung lässt sich ein langfristiges Bild über die Stimmungslage erstellen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Deep Green Waste & Recycling zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes wird der Aktie daher die Note "Schlecht" gegeben.

Die technische Analyse der Deep Green Waste & Recycling-Aktie ergab, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs bei 0,12 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 USD, was einem Unterschied von -75 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 USD liegt mit einem Abweichung von -25 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Deep Green Waste & Recycling-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite für Deep Green Waste & Recycling beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0). Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.