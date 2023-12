Deep Green Waste, Recycling Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die technische Analyse des Deep Green Waste & Recycling-Aktienkurses zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt von 50 und 200 Tagen deutet auf einen Abwärtstrend hin, da der letzte Schlusskurs deutlich unter beiden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen eine leichte Verbesserung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet, obwohl die Kommunikationsfrequenz unverändert blieb.

Die Dividendenrendite von Deep Green Waste & Recycling liegt derzeit bei 0 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt keine überkauften oder unterkauften Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Deep Green Waste & Recycling basierend auf den verschiedenen Indikatoren.