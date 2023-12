Dedicare AB Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Dedicare zeigt eine Bewertung von 37,5, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Dedicare. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dedicare bei 108,17 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 113,6 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 102,5 SEK einen positiven Abstand von +10,83 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Über Dedicare wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Dedicare somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.