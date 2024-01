Dedicare AB Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Dedicare liegt bei 75,71, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,32 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgehalten werden, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Dedicare bei 105,87 SEK verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt -3,84 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 106,62 SEK, was einer Differenz von -4,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse von weichen Faktoren wie der Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie der Dedicare, sowohl aufgrund von technischen Analysen als auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.