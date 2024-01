Dedicare AB Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Dedicare-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Auch die Intensität der Diskussionen war im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Dedicare in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern ebenfalls neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu erhält die Aktie auf Basis des RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dedicare-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 108 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 114,2 SEK liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 103,16 SEK, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Dedicare-Aktie auf Basis der verschiedenen analysierten Kriterien.