Decklar Resources-Investoren können es immer noch nicht glauben

Laut technischer Analyse ergibt sich für die Decklar-Aktie ein Durchschnitt von 0,16 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,09 CAD, was einen Unterschied von -43,75 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,11 CAD) liegt mit einem Unterschied von -18,18 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Decklar-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Decklar-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Decklar in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen. Die Einschätzung lautet daher "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität für Decklar. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum vorhanden. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung.