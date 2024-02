Deckers Outdoor Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Deckers Outdoor haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Dies zeigt eine Analyse, die starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund des gesunkenen Interesses und der eingetrübten Stimmung mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Analysten-Einschätzung für Deckers Outdoor zeigt für die langfristige Einstufung ein "Gut". In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 11 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen von den Research-Analysten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen führten. Dies entspricht einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Deckers Outdoor bei 586,14 USD verläuft, was die Aktie mit einem Abstand von +48,56 Prozent zum aktuellen Kurs von 870,77 USD als "Gut" einstuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage signalisiert mit einer Differenz von +17,75 Prozent eine positive Bewertung. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Deckers Outdoor aktuell bei 33,34 liegt und damit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 65. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe ergibt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten und den technischen und fundamentalen Analysen eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Deckers Outdoor.