Deckers Outdoor Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Aktie von Deckers Outdoor wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,82 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (61,68) einer Unterbewertung von 50 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Deckers Outdoor insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei 11 Bewertungen positiv und nur eine neutral waren. Es gab keine negativen Meinungen. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 590,45 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -14,18 Prozent. Daher wird eine neutrale Bewertung für Deckers Outdoor abgegeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung in der Kommunikation über Deckers Outdoor in den sozialen Medien. Das Unternehmen steht also weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Anleger. Daher wird die Aktie auch hier neutral bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Deckers Outdoor im letzten Jahr eine Rendite von 96,06 Prozent erzielt, was 96,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt durchschnittlich 1,64 Prozent, und hier liegt Deckers Outdoor aktuell 94,42 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.