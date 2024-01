Deckers Outdoor Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wurde der RSI für Deckers Outdoor auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 80,06 Punkten, was darauf hinweist, dass Deckers Outdoor überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine übermäßigen Schwankungen und weist das Wertpapier als "Neutral" aus.

Die Meinung der Analysten für Deckers Outdoor in den letzten 12 Monaten ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 11 Kaufempfehlungen, 1 Neutraleinstufung und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 590,45 USD, was ein Abschwung um -12,39 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die fehlenden Analystenupdates aus dem letzten Monat führen jedoch zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu Deckers Outdoor. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deckers Outdoor mit 30,82 deutlich niedriger liegt als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (61,93). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.