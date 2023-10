Deckers Outdoor Aktie: Ist es vollbracht?

Deckers Outdoor, ein Unternehmen aus der Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 609,76 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Deckers Outdoor mit einer Rendite von 53,78 % deutlich darüber. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat hingegen eine mittlere Rendite von -1,96 %. Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Deckers Outdoor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Deckers Outdoor-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 10 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 16,11 %, was ebenfalls als "Gut"-Empfehlung gilt.

Das Sentiment in den sozialen Medien war in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Es wurde weniger über Deckers Outdoor diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.