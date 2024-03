Deckers Outdoor Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die technische Analyse der Deckers Outdoor-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 623,78 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 927,66 USD, was einer Abweichung von +48,72 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (810,6 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,44 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Deckers Outdoor-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Deckers Outdoor diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Deckers Outdoor-Aktie ausgesprochen haben, bewerten diese insgesamt als "Gut", da 11 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Auch für den zurückliegenden Monat liegen überwiegend positive Empfehlungen vor, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Deckers Outdoor-Aktie liegt bei 699,5 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -24,6 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Begriffen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deckers Outdoor-Aktie aktuell 33,34, was 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.