Decisive Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industriebereich hat die Aktie von Decisive im letzten Jahr eine Rendite von 69,46 Prozent erzielt, was 66,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Im Bereich Kapitalmärkte beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 6,78 Prozent, wobei Decisive aktuell 62,68 Prozent darüber liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividenden angeht, schüttet Decisive derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, mit einem Unterschied von 4,04 Prozentpunkten (6,58 % gegenüber 2,53 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Decisive festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einer Bewertung von "Neutral" für Decisive führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Decisive-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Decisive-Aktie ergibt sich ein Wert von 35,59 für RSI7 und 46,91 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.