Deciphera Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Deciphera heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,8 Punkten, was darauf hinweist, dass Deciphera weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwanke der 25-Tage-RSI weniger stark und weist darauf hin, dass Deciphera überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Deciphera-Wertpapier für diesen Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Deciphera mit einer Rendite von -1,12 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") um mehr als 15 Prozent darunter. Im Hinblick auf die mittlere Rendite der "Biotechnologie"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 21,02 Prozent, liegt Deciphera mit 22,14 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Deciphera keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch als abnehmend registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Deciphera für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Analysten bewerten die Deciphera-Aktie aktuell als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deciphera vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (20,2 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 23,4 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Deciphera eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.