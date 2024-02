Deciphera Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Deciphera liegt bei 42,06, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 60 für Deciphera, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Wenn es um Sentiment und Buzz geht, zeigt Deciphera eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Deciphera mit einer Rendite von -15,76 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Deciphera mit 5,88 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für Deciphera abgegeben, wovon 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 23 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 55,83 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Deciphera somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.