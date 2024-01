Deciphera Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Aktien von Deciphera verzeichneten in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,12 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 25,35 Prozent, was bedeutet, dass Deciphera im Branchenvergleich eine Underperformance von -26,46 Prozent aufweist. Der Gesundheitspflege-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 17,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Deciphera um 18,28 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um den aktuellen Status der Aktie zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, der die Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Deciphera liegt derzeit bei 43,13 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 26,36, was darauf hinweist, dass Deciphera hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Deciphera eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) als niedriger einzustufen ist und zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Deciphera beträgt derzeit 13,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,13 USD liegt, was einer Abweichung von +17,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von +23,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für Deciphera führt.

Insgesamt wird Deciphera auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Gut"-Rating versehen.