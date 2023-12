Deciphera Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Deciphera-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 20,2 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,4 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Deciphera eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Deciphera in den sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Deciphera-Aktie positiv eingeschätzt. Der aktuelle Kurs von 16,37 USD liegt 29,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 19,4 Prozent über dem der letzten 200 Tage.

Im Branchenvergleich schneidet Deciphera im Vergleich zur Gesundheitspflegebranche mit einer Rendite von -1,12 Prozent unterdurchschnittlich ab. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt die Rendite mit 22,14 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 21,02 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.