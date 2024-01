Deciphera Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Dividendenrendite von Deciphera liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der Biotechnologie-Branche liegt die Differenz bei -2.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal eine positive Einschätzung für Deciphera abgegeben, 1-mal neutral und 0-mal negativ. Langfristig erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Deciphera und der aktuelle Kurs liegt bei 15,29 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 50,43 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 23 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 66,8 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält Deciphera eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 15,29 USD lag, was einem Unterschied von +11,36 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 13,73 USD über die letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Charttechnik führt.