Deciphera Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Dividendenrendite von Deciphera liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,46 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Deciphera-Aktie stattgefunden. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 23 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 53,85 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,69 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,95 USD lag, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,44 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Deciphera eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deciphera aktuell mit dem Wert 27,73 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 51, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Deciphera-Aktie für den RSI eine "Gut"-Einstufung.