Deciphera Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Aktienkurs von Deciphera im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor zeigt eine Rendite von -1,12 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche liegt Deciphera mit einer Rendite von 32,77 Prozent auch deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung für die Aktie von Deciphera abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie von Deciphera beträgt 20,2 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 22,95 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung geben die Analysten der Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Deciphera. Der RSI liegt aktuell bei 40,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt die Einstufung "Gut" für den RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deciphera liegt bei 13,72 USD, was eine Einstufung als "Gut" ergibt. Der Aktienkurs von 16,43 USD hat einen Abstand von +19,75 Prozent zu dieser Linie aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 12,97 USD, was einer Differenz von +26,68 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Gesamteinstufung auf Basis der technischen Analyse demnach "Gut".