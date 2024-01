Deciphera Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Deciphera 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel erscheint und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Deciphera mit einer Rendite von -1,12 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,28 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von Deciphera um 1,4 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle charttechnische Bewertung zeigt, dass der Kurs der Deciphera-Aktie mit 13,86 USD +1,24 Prozent über dem GD200 (13,69 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, mit einem Kurs von 14,17 USD um -2,19 Prozent über dem aktuellen Kurs. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten der Deciphera 3-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 13,86 USD eine Entwicklung von 65,95 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 23 USD an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Gut".