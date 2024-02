Deciphera Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Dividendenrendite von Deciphera liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent in der Biotechnologie-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Deciphera-Aktie insgesamt 2 Analystenbewertungen, wovon 1 Bewertung als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurde. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Deciphera vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 18,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,21 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deciphera wird mit einem Niveau von 39,46 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Deciphera bei -14,97 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite der letzten 12 Monate bei -10,85 Prozent, wobei Deciphera mit 4,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.