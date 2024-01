Deciphera Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Deciphera-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 13,71 USD, während der aktuelle Kurs bei 13,89 USD liegt, was eine Abweichung von +1,31 Prozent ergibt. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 14,1 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,49 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deciphera-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf Dividenden schüttet Deciphera derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die Analysteneinschätzungen für Deciphera sind größtenteils positiv, mit 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 23 USD, was einer potenziellen Steigerung um 65,59 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Deciphera-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.