Deciphera Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Deciphera-Aktie ergibt ein positives Bild. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 13,7 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,92 USD, was einem Unterschied von +16,2 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor zeigt sich eine Rendite von -14,97 Prozent, die mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Biotechnologie-Branche liegt die Rendite von Deciphera mit -4,13 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben ein gemischtes Bild. Von insgesamt 2 Bewertungen waren 1 "Gut" und 1 "Neutral", was zusammengefasst zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,21 Prozent ergibt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Deciphera liegt bei 39,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 47,04 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.