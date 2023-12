DecideAct A/S, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Tryg":

Die technische Analyse der Decideact A/ zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,2 DKK sich um -15,79 Prozent vom GD200 (3,8 DKK) entfernt hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,77 DKK, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -15,12 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Decideact A/-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab einen Tag mit negativer Stimmung und größtenteils neutrale Einstellungen an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Decideact A/ in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu verzeichnen waren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Decideact A/-Aktie zeigt einen Wert von 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (55,67) weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Decideact A/.