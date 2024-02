Decibel Cannabis Company Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Consilium Acquisition Corp I Ltd":

Die technische Analyse der Decibel Cannabis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,12 CAD weicht um -14,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,13 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,69 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat weist keine signifikante Veränderung auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen bezogen sich weder auf positive noch auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Decibel Cannabis. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Decibel Cannabis zeigt bei einem Niveau von 100 eine Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht".