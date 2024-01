Dechra Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Dechra-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 5 Analysten bewertet. Dabei erhielt sie 4 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral" und keine "Schlecht"-Bewertungen. Somit ergibt sich ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Dechra. Die abgegebenen Kursziele ergaben im Durchschnitt 3606,4 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -6,52 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3858 GBP fallen könnte. Daher lautet die daraus abgeleitete Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält Dechra von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Meinungen der Anleger spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben Dechra auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Somit wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Dechra 1,2 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,1 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens beurteilt. Das aktuelle KGV von Dechra beträgt 105, während vergleichbare Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 257 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Dechra somit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.