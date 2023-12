Dechra Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dechra beträgt derzeit 105,08 und liegt damit 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche, der bei 270 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, und daher erhält Dechra auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und die öffentliche Meinung zu Dechra hat sich in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung gezeigt. Negative Auffälligkeiten wurden in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt erhält Dechra in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite liegt Dechra mit 1,2 Prozent 1,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment ist, und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3574,93 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 3840 GBP liegt, was eine Abweichung von +7,41 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 3803,52 GBP nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,96 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.