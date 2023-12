Dechra Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Dechra insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Es setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Dechra, aber aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 3606,4 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -6,52 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und Dechra erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Dechra eine Rendite von 39,68 Prozent erzielt, was 55,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,44 Prozent, und Dechra liegt aktuell 55,12 Prozent über diesem Wert. Aus diesen Gründen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Dechra-Aktie bei 3609,3 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3858 GBP deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3810,16 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Dechra also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dechra-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.