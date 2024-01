Dechra Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral eingestuft wird. Bei einem RSI von 44,44 wird die Dechra-Aktie als "neutral" eingestuft. Der RSI25, berechnet über einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,55 und deutet auf eine "gute" Einschätzung auf diesem Niveau hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien kann die Aktie der Dechra als "günstig" betrachtet werden, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 105,08 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche Abstand zum KGV der Branche "Arzneimittel" beträgt aktuell 60 Prozent. Dies spiegelt sich in der Gesamteinschätzung von "gut" wider.

Die Analysten haben die Aktie der Dechra in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "gut" führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Dechra bei 3606,4 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3860 GBP eine erwartete Kursentwicklung von -6,57 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Mit einer Dividendenrendite von 1,2 Prozent liegt die Dechra-Aktie 1,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Arzneimittel". Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit "schlecht" bewertet.