Dechra Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Dechra auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20 Punkte, was darauf hindeutet, dass Dechra momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,12, was bedeutet, dass Dechra hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI auf 7-Tage-Basis. Das Wertpapier wird daher abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Dechra für diesen Punkt unserer Analyse ein "Gut".

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Dechra-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dechra vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben sich zu 3606,4 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -5,69 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Dechra von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dechra auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,2 % aus, was 1,93 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,13 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Dechra eine Performance von 28,03 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -14,03 Prozent fielen, was eine Outperformance von +42,06 Prozent bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Dechra 43,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.