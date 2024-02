Decheng Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Decheng hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse wird die Decheng derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1,14 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,82 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,67 EUR für die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +19,4 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Decheng zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Decheng als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 0 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.