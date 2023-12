Decheng Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Decheng liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Decheng-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Decheng-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Für die Decheng-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,34 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,56 EUR liegt. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält die Decheng-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Decheng ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Decheng-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und die Dividendenrendite, dass die Decheng-Aktie derzeit gemischte Bewertungen erhält, wobei die trendfolgenden Indikatoren auf eine schlechte Performance hinweisen.