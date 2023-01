Debeka und Keylane unterzeichnen Vertrag zur Implementierung der Axon-Plattform

Munchen, Germany (ots/PRNewswire) -Der deutsche Versicherer Debeka hat einen Vertrag über die Implementierung des Keylane-Policen- und Schadenverwaltungssystems Axon bei der Debeka Allgemeinen Versicherung AG, dem Schaden- und Unfallversicherer der Debeka-Versicherungsgruppe, unterzeichnet.Vollständige Compliance und nahtlose IntegrationDie Implementierung von Axon, Keylanes umfassender Plattform für Kompositversicherer, ermöglicht es der Debeka, alle Kernprozesse vom Verkauf, Vertrieb und der Verwaltung von Policen bis hin zur Bearbeitung von Schadensfällen in ihre Ziellandschaft zu integrieren. Dabei ist unverändert die vollständige Einhaltung der Gesetze und GoBD-Grundsätze gewährleistet."Die Expertise von Keylane bei der flexiblen Produktkonfiguration und -integration sowie die Unterstützung von Axon bei unserem hybriden Vertriebsmodell und bei der Digitalisierung haben uns davon überzeugt, dass diese Implementierung bei der Debeka ein Erfolg wird. Wesentliche Teile davon sind bereits in einem erfolgreichen Proof of Concept realisiert worden", sagt Dr. Normann Pankratz, Mitglied des Vorstands der Debeka.Eine moderne AnwendungslandschaftDie Debeka hat sich für die Axon-Plattform von Keylane entschieden, um ihre Anwendungslandschaft auf einer zukunftssicheren und vollständig agilen Plattform zu modernisieren. Mit dieser wegweisenden Partnerschaft ist die Debeka einer der ersten deutschen Versicherer, der die Komplettlösung von Keylane einsetzt und von den Vorteilen einer marktführenden, standardisierten Plattform profitiert.Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns die Debeka entgegenbringt. Für Keylane ist Deutschland ein wichtiges Land, und wir streben ein starkes strategisches Wachstum in diesem Gebiet an, indem wir unsere deutschen Aktivitäten in naher Zukunft ausbauen", sagt Lukas van Grunsven, COO P&C und Vorstandsmitglied bei Keylane.Die Axon-Plattform von KeylaneAxon fördert das Vertrauen und stärkt dauerhafte Partnerschaften durch die Bereitstellung einer All-in-One-Plattform, die eine 24/7-Betriebszeit für Kunden gewährleistet. Keylane bleibt seinem Versprechen treu, Kunden bei jeder Gelegenheit zu entlasten, und bietet und implementiert kontinuierliche Upgrades ohne zusätzliche Kosten, um zu gewährleisten, dass Kunden in der Lage sind, die neuesten Regeln und Vorschriften einzuhalten. Gepaart mit der Verpflichtung zur Abwärtskompatibilität ist Keylane ein Partner, auf den sich die Kunden verlassen können, mit einer Plattform, die immer funktioniert.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/debeka-und-keylane-unterzeichnen-vertrag-zur-implementierung-der-axon-plattform-301725098.htmlPressekontakt:Zentraler Presse-Kontakt,(08 00) 8 88 00 82 08,presse@debeka.de / Keylane: Emmylou Hofmann,Regional Marketing Manager DACH,emmylou.hofmann@keylane.com,+31 88 404 50 00Original-Content von: Keylane Axon GmbH, übermittelt durch news aktuell