Debao Property Development Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Debao Property Development-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -1,54 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,128 SGD. Das gleiche "Neutral"-Rating erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), da auch hier der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt liegt.

Auch die Stimmung und der Buzz rund um die Debao Property Development-Aktie werden als neutral bewertet. Analysten haben soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird ebenfalls eine neutrale Bewertung für das langfristige Stimmungsbild abgegeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie der Debao Property Development. Der RSI7-Wert liegt bei 50, ebenso wie der RSI25-Wert, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt erhält die Debao Property Development-Aktie also in verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Stimmung und Relative Strength-Index.