Debao Property Development Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung auf dem Markt für Debao Property Development bleibt neutral, wie aus einer Analyse von harten und weichen Faktoren hervorgeht. Laut Analysten sind die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien neutral, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Debao Property Development-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,128 SGD weicht um -1,54 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung von -1,54 Prozent, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer war in den letzten vier Wochen unauffällig. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Debao Property Development-Aktie. Sowohl der RSI bei einem Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 bei einem Zeitraum von 25 Tagen weisen auf eine neutrale Lage hin, was die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" bestätigt.