Debao Property Development Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Debao Property Development herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Debao Property Development weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Debao Property Development weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Debao Property Development derzeit -1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -1,54 Prozent beläuft. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Debao Property Development durchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Debao Property Development eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Debao Property Development daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Debao Property Development in den verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft.