Das Debakel der Tilray Aktie: Was ist passiert?

Die Euphorie um medizinisches Cannabis scheint größtenteils verflogen zu sein. So konnte das kanadische Unternehmen Tilray Brands bisher nicht die hohen Erwartungen erfüllen, die einst an sie gestellt wurden. Nun ist frisches Kapital gefragt: Am 26. Mai gab Tilray bekannt, eine Wandelanleihe im Wert von 150 Mio. US-Dollar auszugeben – mit einem Umtauschkurs von 2,66 US-Dollar und einer Fälligkeit im Jahr 2027. Die Emission endete am 31. Mai.

– Medizinischer Cannabis-Hype lässt nach

– Tilray Brands benötigt neues Kapital

– Anleger trennen sich massiv von der Aktie

Vertrauen in die Tilray-Aktie schwindet

In Anbetracht der eher verhaltenen Geschäftsaussichten – bis zum Jahr 2025 sind vorerst keine Gewinne prognostiziert – scheint das Vertrauen der Anleger in einen baldigen Turnaround zu schwinden. Der Abwärtstrend setzt sich...