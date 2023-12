De.mem Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Für die Aktie von Demem zeigt der RSI aktuell einen Wert von 75, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie mit "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Demem derzeit bei 0,14 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,105 AUD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -25 Prozent beträgt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,12 AUD, was zu einem Abstand von -12,5 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse eine Gesamtnote von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was darauf hinweist, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Somit erhält die Demem-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Demem, wobei die technische Analyse auf eine schlechte Performance hindeutet, während die Anlegerstimmung eher positiv ist. Anleger sollten daher alle Aspekte in Betracht ziehen, bevor sie Entscheidungen treffen.