De.mem Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann die Frage beantwortet werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Demem-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral mit einem Wert von 66,67. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI also eine "Neutral"-Bewertung für die Demem-Aktie.

Der gleitende Durchschnittskurs der Demem liegt bei 0,14 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,105 AUD liegt, was zu einer Distanz von -25 Prozent führt und somit eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,12 AUD eine negative Bewertung von -12,5 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität im Netz mittelmäßig ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtbewertung für das Sentiment und den Buzz ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Demem in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen Meinungen und Äußerungen ergab eine überwiegend positive Tendenz in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale bis negative Analyse für die Demem-Aktie basierend auf dem RSI, dem gleitenden Durchschnittskurs und dem Sentiment der Anleger.