De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Dsv A- derzeit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Dsv A--Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 62,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 77,36, der eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Straße und Schiene) ist die Dsv A- aus fundamentaler Sicht aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 19,31, was einem Abstand von 9 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,31 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dsv A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1235,6 DKK. Der letzte Schlusskurs von 1072 DKK weicht somit um -13,24 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1175,36 DKK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,79 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich für die Dsv A- eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung und einer "Schlecht"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Dsv A- die Gesamteinstufung "Schlecht" in diesem Punkt.