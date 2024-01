De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Dsv A-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1264,31 DKK, während der aktuelle Kurs bei 1189,5 DKK liegt, was eine Abweichung von -5,92 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 1086,85 DKK, was einer Abweichung von +9,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über die Aktie von Dsv A-. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Dsv A- im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,76 Prozent erzielt, was 22,99 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Straße und Schiene" liegt die Aktie um 27,63 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".

Zur Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Dsv A-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung für die Dsv A-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzzes, des Branchenvergleichs und des Relative Strength Index.

