De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Am 14.04.2023, 13:14 Uhr notiert die Aktie Dsv A- an ihrem Heimatmarkt Copenhagen mit dem Kurs von 1260.5 DKK. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lkw-Verkehr".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Dsv A- auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Dsv A- in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Dsv A- hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,51 Prozent liegt Dsv A- 28,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Straße und Schiene" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 29,08. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,63. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dsv A- zahlt die Börse 16,63 Euro. Dies sind 65 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Straße und Schiene" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47,68. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV-Analyse.

De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...