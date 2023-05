De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV Aktie: Hammer-Nachricht!

Für die Aktie Dsv A- stehen per 04.05.2023, 05:17 Uhr 1291 DKK an der Heimatbörse Copenhagen zu Buche. Dsv A- zählt zum Segment "Lkw-Verkehr".

Unsere Analysten haben Dsv A- nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Dsv A- damit 5,59 Prozent unter dem Durchschnitt (10,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt 17,28 Prozent. Dsv A- liegt aktuell 12,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Dsv A- beläuft sich mittlerweile auf 1136,61 DKK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1291 DKK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,58 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1276,09 DKK. Somit ist die Aktie mit +1,17 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Fundamental: Dsv A- ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,63 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 67 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,07 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

