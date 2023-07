De Sammensluttede Vognmaend Af 1371976 A/S DSV Aktie: Es wird konkret!

Per 10.07.2023, 11:06 Uhr wird für die Aktie Dsv A- am Heimatmarkt Copenhagen der Kurs von 1406.5 DKK angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lkw-Verkehr".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Dsv A- entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Dsv A- auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Dsv A- in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Dsv A- hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dsv A--Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1182,06 DKK mit dem aktuellen Kurs (1409,5 DKK), ergibt sich eine Abweichung von +19,24 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (1339,4 DKK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,23 Prozent), somit erhält die Dsv A--Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,71 liegt Dsv A- unter dem Branchendurchschnitt (21 Prozent). Die Branche "Straße und Schiene" weist einen Wert von 24,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

